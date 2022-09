Il consiglio comunale di Martone saluta il neo senatore Marco Lombardo

Martedì sera, ad apertura della seduta del Consiglio comunale di Martone, convocato in sessione ordinaria, il sindaco Giorgio Imperitura, ha voluto congratularsi con il neoeletto Senatore della Repubblica, il professore Marco Lombardo.

Il giovane esponente di Azione è risultato, infatti, eletto a palazzo Madama a Milano. Marco è figlio di Vincenzo Antonio, già Procuratore della Repubblica di Catanzaro, adesso in pensione, e della professoressa Irma Circosta, entrambi di Martone, piccolo Comune dell’entroterra della Locride, in provincia di Reggio Calabria. “Oggi è una giornata storica per Martone perché uno dei suoi cittadini più illustri, il professore Marco Lombardo, è diventato Senatore della Repubblica”, ha detto il primo cittadino, Imperitura, aprendo il lavoro del civico consesso.

“L’elezione del giovane politico – ha poi aggiunto il sindaco – è per la nostra comunità motivo di vanto e orgoglio. E’ per questo motivo che sentiamo il dovere, come amministrazione comunale e a nome di tutti i martonesi, di rivolgere a Marco l’augurio di buon lavoro”. Nelle prossime settimane, compatibilmente con gli impegni istituzionali del senatore Lombardo, il neoparlamentare verrà ricevuto ufficialmente dall’amministrazione comunale di Martone in un consiglio comunale che verrà convocato ad hoc.