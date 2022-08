Reggio, Panetta (Pd): “Solidarietà ad assessore Martino per intimidazione subita”

“La Conferenza delle donne democratiche dell’area metropolitana di Reggio Calabria esprime la sua solidarietà all’assessore del Comune di Reggio Calabria, Angela Martino, per l’ignobile intimidazione subita”.

Lo dichiara Barbara Panetta, referente metropolitana delle donne del Partito Democratico.

“Una solidarietà non formale la nostra a cui si accompagna la stima per il lavoro quotidianamente affrontato, con abnegazione e competenza. Nessuno immagini di intimidire una amministratrice caparbia come Angela Martino, al suo fianco sono schierate tutte le democratiche. Nei prossimi giorni saremo a Reggio Calabria per portare la nostra vicinanza ad Angela e discutere insieme a lei di come rafforzare l’impegno politico delle donne in una terra complessa come la nostra”.