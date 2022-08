Danneggiata auto assessore Martino, Amalia Bruni: “Nessuna intimidazione potrà mai fermare il lavoro di amministratori onesti e capaci”

“Basta con intimidazioni ad esponenti delle Istituzioni che lavorano duramente per il bene della loro comunità. Voglio esprimere la mia totale solidarietà a Angela Martino, dinamica e brava assessora alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria. L’atto intimidatoruo che ha subìto non fermerà il suo lavoro, anzi sarà uno stimolo a continuare per il bene della sua città. Sono certa che Angela non sarà mai sola, al suo fianco avrà sempre i cittadini che apprezzano quotidianamente il suo lavoro e le istituzioni di cui lei è degna rappresentante. Avanti sempre senza indietreggiare di fronte a atti vigliacchi e meschini”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Vicepresidente della Commissione Antindrangheta del Consiglio Regionale.