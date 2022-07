Famiglie di pazienti psichiatrici: “A Reggio Calabria gravissime carenze nei servizi di cura della salute mentale”

“A Reggio Calabria gravissime carenze nei servizi di cura della salute mentale”.

Il grido d’allarme parte dall’ODV Altea, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Palazzo San Giorgio, convocata da La Strada e dalla stessa organizzazione di volontariato.

Paolo Morabito di Altea ha sottolineato come nell’ambito dell’ASP di Reggio Calabria manchino “servizi fondamentali per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione dei pazienti psichiatrici o in doppia diagnosi”.

Gravissime la carenza di strutture evidenziata da Altea: “Mancano i cinque centri diurni semiresidenziali previsti per il nostro territorio, mentre per le strutture residenziali vi è un deficit di circa 50 posti letto.

Non esistono comunità terapeutiche a doppia diagnosi e, nei casi di doppia diagnosi in acuzie, è particolarmente difficile procedere ai ricoveri ospedalieri.

Vi è, dunque, una carenza diffusa in merito alle strutture terapeutiche e riabilitative”.

La Strada “si impegnerà a diffondere in tutte le sedi opportune questa richiesta di aiuto, perché venga aperto un tavolo di confronto con il Dipartimento di Salute mentale e convocata la Consulta dipartimentale. L’attenzione alle persone sofferenti per disagio psichico e alle loro famiglie e la cura della salute mentale devono essere prioritarie per la nostra comunità”.