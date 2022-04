Reggio, Oronzio (FdI): “Rapporto tra burocrazia e politica, a Palazzo San Giorgio è emergenza democratica”

Non occorre essere raffinati esegeti per comprendere il ‘senso’ delle parole della dirigente, che ben potrebbero fotografare un rapporto atipico tra l’organo politico e l’organo gestionale del Comune di Reggio Calabria e, per altro verso, spiegare il vergognoso silenzio mantenuto dal Centrosinistra che continua a lanciare slogan fatti di ‘etica e serietà’ per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale, che non è certo la bocca della verità.

Evidentemente, per la maggioranza che ‘sostiene’ il sindaco facente funzioni, non è emergenza il doppiopesismo sistematicamente praticato dalla ‘casta’, per proteggere se stessa ed a discapito dei cittadini comuni, né lo è la vicenda dei brogli elettorali generata da una perversa simbiosi tra i burocrati e i politici.

Evidentemente, sarà proprio questo, il ‘campo largo’ dell’ipocrisia, il punto di arrivo al quale mira Nicola Irto in compagnia del redivivo Seby Romeo, magari con l’obiettivo di poter convivere senza grandi traumi a Palazzo San Giorgio nonostante le ricorrenti manifestazioni bulimiche della pattuglia telecomandata da Nino De Gaetano!

Evidentemente, emergenza, per tutta la nomenclatura di sinistra, non sarà neppure esigere che sia rispettato l’obbligo di rotazione per dirigenti che occupano, la stessa postazione da vent’anni, nemmeno fosse un altro “gioiello di famiglia”.

La vera emergenza democratica a Reggio, messa in luce dal suddetto ‘Caso Miramare’, è la finalizzazione della gestione della cosa pubblica al soddisfacimento di interessi di pochi a danno di quelli della intera comunità cittadina”.

E’ quanto si legge in una nota di Pasquale Oronzio, vice commissario di Fratelli d’Italia Reggio Calabria.