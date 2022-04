Reggio, a Palazzo Alvaro la mostra “L’ arte della Guerra” di Bruno Canova

Domani mattina alle ore 11.30, presso la sala “Umberto Boccioni” di palazzo “Corrado Alvaro” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà l’inaugurazione della mostra “L’arte della guerra” di Bruno Canova, considerato tra i massimi esponenti dell’arte italiana del Novecento e a cura di Alessandra Carelli, Paolo Coen e Lorenzo Canova e visitabile fino al 5 maggio 2022.

L’evento, che arricchisce ulteriormente il calendario di manifestazioni organizzate in vista del 25 Aprile, è promosso dal Comitato per i festeggiamenti del 25 Aprile, in sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, l’istituto Mattia Preti di Reggio Calabria, in collaborazione con il Museo dei Brettii e degli Enostri di Cosenza e la Rete Universitaria per il Giorno della Memoria.

Al taglio del nastro parteciperanno i Rappresentanti Istituzionali della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò e la curatrice della mostra Alessandra Carelli.

L’esposizione monografica si compone di più di 40 opere che comprendono una selezione di disegni, dipinti, incisioni e acqueforti che consentiranno di approfondire la figura e la personalità artistica di Bruno Canova, nato a Bologna nel 1925 e