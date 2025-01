Consorzio del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto protagonista a Mediaset per Studio Aperto Mag

Il Consorzio del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto ha recentemente ospitato la troupe di Mediaset per la trasmissione Studio Aperto Mag, in un tour che ha messo in luce le eccellenze del territorio calabrese. Questa visita è stata un’importante occasione per promuovere il finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, un prodotto che rappresenta una delle migliori eccellenze agricole della regione.

Un Riconoscimento Internazionale

Il finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto è stato riconosciuto come prodotto di alta qualità grazie alle sue caratteristiche organolettiche uniche, tra cui il sapore dolce e la croccantezza. Durante la visita, la troupe di Mediaset ha avuto l’opportunità di esplorare i campi di coltivazione e di conoscere le tecniche agricole utilizzate dai produttori locali per ottenere un prodotto così

Promozione del Territorio

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di promozione per il territorio di Isola Capo Rizzuto, mettendo in risalto la sua storia, cultura e bellezze naturali. La trasmissione Studio Aperto Mag potrà così offrire ai telespettatori una panoramica delle tradizioni locali e delle produzioni agricole, contribuendo a far conoscere meglio questo gioiello della Calabria.

Collaborazione con Mediaset

La collaborazione con Mediaset ha permesso al Consorzio del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto di raggiungere un pubblico più ampio, aumentando la visibilità del prodotto e del territorio. La troupe ha registrato diverse riprese e interviste, che saranno trasmesse in onda, contribuendo a diffondere la conoscenza del finocchio IGP e delle sue proprietà benefiche.

“Ospitare la troupe di Mediaset per Studio Aperto Mag è stato un passo importante per il Consorzio del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, che continua a lavorare per promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio calabrese. Questo evento rappresenta un esempio di come la collaborazione tra settore agricolo e media può portare benefici significativi per entrambe le parti”, ha sottolineato il presidente del Consorzio Aldo Luciano.

Nel corso della trasmissione, che andrà in onda tra qualche settimana, ampio spazio anche a due ricette esclusive realizzate dallo chef Natale Pallone del ristorante Ruris con il finocchio Igp protagonista indiscusso dei piatti.

E poi tante altre sorprese e racconti di luoghi magici ed un prodotto unico.