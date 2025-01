Isola Capo Rizzuto (Kr), il sindaco torna a scuola per un corso di pasticceria: “L’Alberghiero eccellenza del nostro territorio”

Questa mattina, presso l’Istituto Alberghiero di Le Castella, si è svolto un corso pratico di pasticceria che ha visto la partecipazione del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, degli assessori Antonella Pagliuso e Gaetano Muto, del consigliere Carlo Cassano e dell’ingegnere Angelo Fienga, responsabile del Settore 4. Gli amministratori, guidati con cura e competenza dai professori, hanno realizzato dolci tipici nei laboratori dell’Istituto, affiancati dagli studenti in un momento di confronto e crescita.

L’iniziativa ha messo in evidenza non solo l’importanza della scuola come motore formativo del territorio, ma anche la straordinaria professionalità degli insegnanti, veri mentori che, giorno dopo giorno, trasmettono ai ragazzi competenze di altissimo livello. Un esempio del successo formativo dell’Alberghiero è rappresentato dai tanti talenti cresciuti in questa scuola: tra questi, il barman Andrea Rodio, campione mondiale di caffetteria, e Leonardo Messina, selezionato per occuparsi delle pizze al Festival di Sanremo 2025.

Durante la giornata, nell’area bar, i partecipanti hanno degustato i dolci e gli aperitivi preparati dagli studenti sotto la guida dei professori tecnici e di Andrea Rodio, tornato a scuola per l’occasione, confermando l’elevata qualità della formazione offerta. Il Sindaco Vittimberga ha sottolineato il ruolo cruciale dell’Istituto Alberghiero per il territorio, evidenziando come la recente autonomia gestionale, grazie al nuovo dimensionamento scolastico, rafforzi l’impegno verso una crescita che integra i settori alberghiero e turistico:

“Sono gli ultimi giorni per iscriversi al prossimo anno scolastico, e l’Istituto Alberghiero rappresenta un’occasione imperdibile per i giovani del territorio e delle zone vicine. Grazie a un percorso formativo completo e innovativo, i ragazzi hanno la possibilità di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro in settori in continua evoluzione e altamente richiesti.

L’invito alle famiglie è dunque quello di affidarsi a una scuola che non solo prepara i giovani dal punto di vista tecnico, ma li educa anche all’eccellenza, con l’aiuto di insegnanti capaci di valorizzare ogni talento e accompagnarli verso un futuro di successo. Il tempo stringe: scegliere l’Istituto Alberghiero di Le Castella significa investire nel proprio domani”.