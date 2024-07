Crotone, impiantistica sportiva: al via i lavori nel quartiere S. Francesco

Prosegue l’attività di riqualificazione dell’impiantistica sportiva nei quartieri della città.

Mentre sono in corso già da qualche giorno i lavori dell’impianto nel quartiere Barnabò, da questa mattina hanno preso il via le attività nel quartiere S. Francesco.

Lo comunica l’assessore al PNRR e Impiantistica Sportiva Luca Bossi.

Quartiere nel quale saranno effettuati tre interventi per renderle funzionali e metterle a disposizione della comunità residente.

Si parte con il campo (ex polizia) del quartiere S. Francesco, il primo cantiere aperto questa mattina dove sarà rifatto il manto in erba, ristrutturato lo spogliatoio, ripristinate rivestite le gradinate, realizzata una recinzione oltre alla realizzazione di una area ludico – ricreativa in erba sintetica.

A seguire in via Nigro è previsto il rifacimento del manto in erba sintetica della struttura esistente, realizzato lo spogliatoio, realizzazione di una recinzione e la realizzazione di aree ludiche e fitness.

Infine le attività riguarderanno la bocciofila del quartiere S. Francesco, in via Nigro, sarà dotata di impianto fotovoltaico, ripavimentata la sala, realizzato il bagno per le persone con diversa abilità, rifatti i servizi igienici.

“Si parte anche con il secondo degli 8 interventi previsti per la riqualificazione degli impianti sportivi di quartiere. Una rivoluzione in atto che porterà i nostri quartieri ad essere al passo con strutture moderne e attrezzate e avere soprattutto una valenza di inclusione sociale” dichiara l’assessore Bossi.