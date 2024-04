Isola di Capo Rizzuto: Regione Calabria approva finanziamento da 1,1 milioni di euro per la nuova condotta

“E’ stata finalmente accolta e finanziata la proposta avanzata un anno fa dal Comune alla Regione per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione tra il lago Sant’Anna e il potabilizzatore e per questo possiamo ritenerci soddisfatti di quello che stiamo facendo per risolvere un grave disagi che da sempre affligge i nostri cittadini”. Esordisce cosi il Sindaco Maria Grazia Vittimberga per comunicare l’importante finanziamento di 1,1 milioni di euro approvato dalla Regione in seguito al progetto proposto dalla Giunta Comunale. “Questo intervento – spiega la Vittimberga – è un altro tassello importante che va ad aggiungersi al complicato puzzle della rete idrica cittadina, fatta di condotte obsolete e collegamenti mancanti ma che, negli ultimi anni, è molto migliorata grazie ad una serie di operazioni già effettuate”. “Questo progetto – sottolinea ancora la Sindaca – dovrebbe portare un netto miglioramento dell’approvvigionamento idrico e renderci finalmente più autonomi, di conseguenza, dovrebbe migliorare anche l’approvvigionamento da parte degli agricoltori”. “Sin dal nostro insediamento – prosegue – ci siamo seduti con gli uffici comunali, provinciali e regionali ma anche con i vertici nazionali delle varie aziende, per portare miglioramenti sensibili al grave problema idrico del territorio: oggi ancora non è risolto ma gli interventi fatti sono già tanti tra condotte e pompe di sollevamento, questo è quello che dovrebbe finalmente aumentare la portata di acqua nelle altre condotte e migliorare sensibilmente la situazione. C’è altro in programma e non ci fermeremo fino a quando non risolveremo il problema, non sarà facile, ma ci stiamo provando con tutte le nostre forze”. Infine i ringraziamenti: “Ringrazio la Regione Calabria, sia a livello politico che tecnico, per aver dato ascolto e aver valutato positivamente il nostro progetto”

La soluzione proposta dal Comune di Isola consiste nella realizzazione di un bypass che collega la linea del Consorzio di Bonifica a una nuova linea parallela alla SS 106 fino all’acquedotto comunale situato in località Ventarola del capoluogo ed è stata approvata e finanziata con Delibera di Giunta Regionale del 10 aprile stanziando circa 3 milioni di euro per le condotto del crotonese, quasi la metà per il nostro territorio.