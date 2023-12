Piscina ex Coni Crotone: pubblicata la gara per i lavori di riqualificazione

È stata pubblicata la gara per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della storica Piscina ex Coni.

Lo comunica l’assessore ai Programmi Complessi Luca Bossi.

L’importo totale del finanziamento ammonta a 6.200.000 di cui 4.871.000 posti a base di gara per la realizzazione dell’intervento, immediatamente cantierabile.

Sarà possibile presentare domanda fino al 01 Febbraio 2024.

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, prevede la piena riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura, identitaria per una intera comunità.

Un intervento a costo zero per i cittadini e per il bilancio dell’ente per una struttura che avrà una valenza architettonica e in armonia con il contesto urbano preesistente, pensato per un utilizzo della piscina durante tutto l’anno, a seconda delle condizioni climatiche, apribile e in rapporto diretto col mare grazie alla completa trasparenza dal lato pedonale.

Sarà una struttura sportiva idonea a ospitare gare di Pallanuoto (lunghezza 33m) e con uno spazio tra il mare e la piscina che si trasforma in una piazza dove si possono svolgere attività ricreative.

“E’ un giorno importante per tutta la comunità. Un regalo di Natale per la città e un passaggio fondamentale per la riqualificazione della struttura e dell’intera area su cui l’Amministrazione ha creduto dal primo giorno del suo insediamento. E’ stato un lavoro di squadra che ha portato a questo risultato e attendiamo ora i prossimi step” dichiara l’assessore ai Programmi Complessi Luca Bossi.

I documenti di gara sono disponibili sul portale dell’ente all’indirizzo: https://comunecrotone.tuttogare.it