Graziano (Azione) condanna i fatti di Isola Capo Rizzuto ed esprime solidarietà all’Associazione Valentia: “Occorre creare consapevolezza della legalità”

Il Consigliere Regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, esprime la sua più ferma condanna per gli atti vandalici perpetrati nei giorni scorsi a Isola Capo Rizzuto (KR) nei confronti dello stabile assegnato dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (Anbsc) all’associazione “Valentia” presieduta da Anthony Lo Bianco,

«Un gesto deplorevole – commenta Graziano – che colpisce non solo il patrimonio materiale dell’associazione ma rappresenta un attacco diretto alla lotta contro la criminalità organizzata, un impegno che dovrebbe unire la comunità nella promozione della legalità e della giustizia».

«Confidiamo – aggiunge il Presidente di Azione Calabria – nel lavoro degli inquirenti affinché assicurino alla Giustizia l’azione mirata dei criminali che hanno compiuto azioni mirate, danneggiando gli impianti, portando via gli infissi e allagando gli ambienti, creando un danno considerevole alla struttura che avrebbe dovuto diventare un centro educativo per la comunità.

Il Consigliere Regionale Giuseppe Graziano esprime la sua solidarietà all’associazione “Valentia” e a tutti coloro che «con impegno e determinazione – dice – lavorano per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la cultura della legalità. Azione – precisa ancora Graziano rafforzando il messaggio del Segretario regionale, Francesco De Nisi – condanna fermamente ogni forma di violenza e degrado che minacci il tessuto sociale e la sicurezza dei cittadini. In un momento come questo – sottolinea – è fondamentale unire le forze per sostenere le iniziative volte a erigere muri invalicabili contro l’illegalità e promuovere la consapevolezza all’interno della comunità».