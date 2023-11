Crotone: provvedimenti di viabilità cittadina per il mercato in viale Regina Margherita

Si comunica che il prossimo 23 novembre 2023 si terrà il mercato in viale Regina Margherita

Al fine di poter consentire lo svolgimento dello stesso sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– divieto di sosta e di fermata nonchè la chiusura al transito veicolare delle seguenti aree:

* viale Regina Margherita, dall’incrocio con largo Gaele Covelli fino all’incrocio con via Raffaele Todaro (ex via Verdogne VI traversa)

* via Francesco Le Rose, dall’incrocio con viale Regina Margherita fino a via Raffaele Todaro (ex via Verdogne VI traversa)

* senso unico di marcia, con direzione largo Gaele Covelli, su via Regina Margherita nel tratto compreso tra l’incrocio con via discesa Fosso e largo Gaele Covelli