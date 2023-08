Ventuno progetti appaltati per le scuole del Crotonese: investimenti da 12 milioni di euro

Ventuno lavori appaltati per le scuole, una spesa totale di 12 milioni di euro. L’annuncio è del presidente della provincia di Crotone Sergio Ferrari, che ha reso nota una serie di interventi in tutte le scuole di competenza dell’ente intermedio. Si tratta di investimenti che riguardano anche la costruzione di nuovi edifici come il liceo ‘Gravina’ di Crotone (2 milioni di euro) o il completamento dei poli scolastici a Cirò Marina (1,4 milioni) e Petilia Policastro (1,4 milioni).

“Sin dal nostro insediamento – afferma Ferrari in una nota – abbiamo più volte rimarcato l’importanza che per noi rivestono le scuole, la loro sicurezza, la loro funzionalità. Con l’ausilio determinante degli Uffici della Provincia, coadiuvati dai tecnici del settore Pnrr e della Stazione unica appaltante abbiamo predisposto, messo a gara ed appaltato ventuno interventi su tutte le scuole di competenza provinciale, per un totale di circa dodici milioni di euro”.

“La soddisfazione raddoppia – sottolinea Ferrari – dal momento che molti di questi progetti giacevano in attesa dei finanziamenti nei cassetti della Provincia ed aver dato una accelerata decisa e convinta rappresenta l’ennesima dimostrazione che solo il lavoro duro e costante produce risultati. Stiamo lavorando a nuovi progetti e/o interventi sull’adeguamento sismico, sull’efficientamento energetico”.