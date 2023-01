Agricoltura, Rapani: “Dichiarare lo stato di calamità naturale per i produttori crotonesi”

«Il grido d’allarme lanciato dal presidente Confagricoltura Crotone, non può rimanere inascoltato. Diego Zurlo, ha sottolineato quanto siano in difficoltà i produttori di finocchio del Crotonese, a causa delle condizioni climatiche degli ultimi mesi che si sono caratterizzate per le temperature eccessivamente miti.

I produttori di Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto e Strongoli, riconosciuti col marchio “Igp” sono fortemente preoccupati dall’inflazione, dal costo dei trasporti su gomma che si aggiunge alla bolla speculativa sui costi energetici e dei fertilizzanti. Per questi motivi mi farò portavoce col ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, per verificare se vi siano le condizioni per far dichiarare lo stato di calamità naturale che preveda un ristoro a sostegno dei produttori di un territorio che si sta assestando quale maggiore produttore di finocchio al mondo».

È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani.