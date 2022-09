Elezioni, Boschi (IV) a Crotone: “Voto inutile quello che viene dato turandosi il naso”

“Chi dice che il voto utile e’ il voto dato a qualcun altro, forse ci teme. Il voto utile e’ quello dato alle persone che piu’ ci rappresentano, a chi e’ in grado di portare in Parlamento delle idee che si condividono, persone competenti e capaci. Il voto inutile e’ invece quello che viene dato turandosi il naso. Qui non c’e’ da scegliere il meno peggio. Siamo in una condizione tale del Paese in cui bisogna scegliere i migliori. Se si sta male, non si puo’ andare dal medico piu’ economico o da quello piu’ simpatico. Bisogna andare dal medico piu’ bravo”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, intervenendo a un’iniziativa a Crotone.

“Se “Italia sul serio” avra’ la fiducia dei cittadini il centrodestra non avra’ i numeri per governare. Noi stiamo offrendo un’alternativa al populismo di destra e di sinistra, con un progetto che andra’ ben oltre la scadenza del 25 settembre. Portare avanti l’agenda Draghi e’ un impegno per il bene del Paese”.