Giovane picchiato quest’estate a Crotone, il cardinale Zuppi: “Lo affidiamo a Maria. Un pensiero a lui e a tutti coloro che sono nella fragilità”

Una preghiera del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, in occasione della celebrazione della festa della Nativita’ di Maria a Firenze rivolta al ragazzo di Bologna, Davide Ferrerio, picchiato quest’estate a Crotone per uno scambio di persona. “La situazione all’ospedale di Bologna e’ peggiorata – ha detto Zuppi riferendosi alle condizioni di salute del giovane finito in coma .- Rivolgo un pensiero a lui e a tutti coloro che sono nella fragilita’ affinche’ possano trovare guarigione, che nessuno sia lasciato solo nella sua debolezza. Lo affidiamo a Maria”.