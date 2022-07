Aggressione Francesco Coco, Cerrelli e Cavallo: “Gesto vile nei confronti

“Condanniamo con fermezza la violenta aggressione subita dall’ex sindaco di Roccabernarda, Francesco Coco, componente del direttivo provinciale dell’Associazione politico – culturale “Popolo e Identità”.

Un gesto vile, nei confronti di una persona perbene, che da sempre condanna con coraggio l’arroganza del potere della criminalità organizzata.

Tanto che per queste sue posizioni, Coco è stato bersaglio, negli anni passati, di gravi atti intimidatori”.

È quanto dichiarano, in una nota, l’avvocato Giancarlo Cerrelli, presidente dell’associazione “Popolo e identità” e Marisa Luana Cavallo, consigliera comunale di Popolo e identità.

“Siamo davvero costernati per quanto accaduto – aggiungono Cerrelli e Cavallo – Coco, oltre ad essere un autorevole esponente della nostra associazione, rappresenta per noi un modello di comportamento improntato alla rettitudine morale, nonché una guida chiara per le nuove generazioni, che tanto hanno bisogno, specialmente in un frangente delicato come quello che stiamo attraversando, di punti fermi da cui attingere insegnamenti. Siamo vicini a Coco e alla sua famiglia – concludono Cerrelli e Cavallo – nella certezza che questi criminali saranno assicurati, in tempi celeri, alla giustizia”. Lo affermano in una nota Giancarlo Cerrelli, Presidente dell’associazione Popolo e Identità e Marisa Luana Cavallo

Consigliera comunale, di Crotone Popolo e Identità.