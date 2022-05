Servizio idrico Crotone: aggiornamento provvedimenti assunti a seguito della comunicazione del Corap

A seguito della riunione tecnica che si è tenuta questa mattina presso la Protezione Civile – comunica in una nota il Comune di Crotone – si è riunito nel pomeriggio il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, per aggiornamenti e programmazione di interventi per fronteggiare emergenza idrica.

Sono stati adottati i seguenti ulteriori provvedimenti:

A partire da giovedì 26 maggio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 saranno istituiti cinque punti con autobotti a cura della Protezione Civile e Calabria Verde a disposizione della cittadinanza.

Venerdì 27 maggio e sabato 28 maggio il servizio sarà disponibile dalle ore 8.00 alle ore 20.00

I cinque punti sono i seguenti:

– Croce Rossa (Via Saffo)

– Capo Colonna (Parcheggio Centrale Agip)

– Papanice (Via Puccini c/o campo bocce)

– Monumento Fratelli Bandiera (loc. Cantorato)

– Centro Storico (piazza Castello)

Il servizio consentirà un approvvigionamento di 50 lt a cittadino.

Le postazioni individuate potranno subire variazioni per le esigenze e/o l’aggiornamento dello stato dei lavori riparazione.

I cittadini che hanno familiari in condizioni di disabilità possono rivolgersi al numero verde di Congesi 800 58 54 20 per fornitura a domicilio.

Ulteriori situazioni di emergenza possono essere segnalate

– alla Croce Rossa: 0962 1916883 (dalle ore 8.00 alle ore 20.00)

– al Comando di Polizia Locale: 0962/921700