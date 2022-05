Crotone, interruzione idrica in città per procedere alla riparazione della condotta di adduzione

Il Corap, Consorzio Regionale per lo sviluppo della Attività Produttive, comunica che per poter procedere alla riparazione della condotta di adduzione del partitore al potabilizzatore di Crotone sarà necessario interrompere il flusso dell’acqua a partire da oggi pomeriggio 12 maggio 2022. La funzionalità della condotta sarà ripristinata, salvo complicazioni nel pomeriggio del giorno 13 maggio.

