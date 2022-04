Due incidenti stradali a Crotone: otto feriti

E’ di otto persone ferite, una delle quali in modo grave, il bilancio di due diversi incidenti stradali avvenuti oggi a Crotone. Il primo, nella tarda mattinata, si e’ verificato nel centro cittadino dove una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva un viale ha divelto un grande cartello pubblicitario e si e’ ribaltata andando a finire sul marciapiede. Sulla Panda viaggiavano quattro ragazzi, tre dei quali sono rimasti feriti.

Molto simile ma con conseguenze piu’ serie l’incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 23 in localita’ Corazzo dove una Citroen Saxo con a bordo cinque giovani, per cause da accertare, e’ finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi e finendo in un vicino sterrato. A prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno caricato sui propri messi quattro dei ragazzi rimasti feriti nell’incidente e li hanno trasportati all’ospedale di Crotone. Per un quinto ragazzo, le cui condizioni sono apparse piu’ gravi, si e’ reso necessario l’intervento dell’ambulanza del 118. (AGI)