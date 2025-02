Cosenza: fratellini maltrattati a Paola, primario di pediatria: “Stanno bene e sono sereni”

“I due bambini stanno bene, sono tranquilli, sereni e stanno facendo la fase di trattamento dopo il periodo più critico. In particolar modo, il piccolino ha il problema della frattura che deve essere seguita ancora a distanza, e l’altro bambino più grande il problema dell’ematoma scrotale che è in netta diminuzione ma ancora persiste. Siamo in attesa delle decisioni da parte della Procura e di quello che succederà nei prossimi giorni”. Lo ha detto, oggi, parlando con i giornalisti, il dirigente dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell”Annunziata’ di COSENZA, Gianfranco Scarpelli, in merito alle condizioni dei due fratellini di Paola di 2 e 3 anni, ricoverati nel reparto nelle scorse settimane a seguito di gravi lesioni dovute a presunti maltrattamenti.