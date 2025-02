Sanità: dottoressa aggredita da un paziente all’ospedale di Paola

Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario, in Calabria. È accaduto all’ospedale di Paola, nel Cosentino, dove una dottoressa è stata aggredita da un giovane all’interno del pronto soccorso. Dopo una prima incursione nel reparto di Radiologia, dove avanzava la pretesa di essere sottoposto a una tac senza prenotazione, e dopo il diniego da parte dei medici, il ragazzo si è recato nel pronto soccorso reiterando la richiesta sempre più insistentemente. A quel punto, nonostante i tentativi di riportarlo alla calma da parte del personale preposto, l’uomo ha iniziato a scagliarsi contro i presenti e anche contro una dottoressa, un’anestesista che si trovava lì per caso e che, spintonata con forza, è caduta a terra battendo la testa. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Paola per riportare la situazione alla normalità e la dottoressa è stata subito soccorsa dai colleghi che le hanno prestato le cure del caso.