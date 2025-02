Concetta De Paola su PNRR e asili nido: “Cosenza tra le città virtuose nel realizzare  i progetti”

“Nelle ultime settimane, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato significativi ritardi nella realizzazione di uno dei progetti più importanti del PNRR, quello dedicato alla costruzione di asili nido e scuole dell’infanzia.

Al 9 dicembre 2024, la spesa sostenuta per l’attuazione del piano risulta notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma finanziario. I dati sono allarmanti: solo il 25% dei fondi disponibili è stato utilizzato (816 milioni di euro su 3,24 miliardi), appena il 3% dei progetti è stato completato e il rischio concreto è di perdere 17.400 nuovi posti per i bambini. Tutto ciò in un Paese che, già oggi, registra un’offerta di asili nido inferiore alla media europea.

L’obiettivo della misura, oltre a contrastare la povertà educativa, è quello di incentivare l’occupazione femminile, offrendo alle famiglie un servizio essenziale. Tuttavia, con il termine ultimo fissato a giugno 2026, il completamento dei progetti appare sempre più complesso per molti enti locali, con il rischio di perdere i finanziamenti.

In questo scenario di difficoltà diffusa, Cosenza rappresenta un’eccezione positiva. Grazie alla determinazione dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Franz Caruso, la città è riuscita a intercettare questa opportunità e a tradurla in realtà.

Dopo aver partecipato al bando di dicembre 2022, con la presentazione di due progetti per la costruzione di nuovi asili nido, solo una settimana fa è stato affidato l’appalto per la realizzazione di un terzo asilo nido.

I nuovi asili garantiranno un aumento di oltre 100 posti per i bambini, rispondendo così a una necessità concreta per tante famiglie.

Non solo con l’aumento dei posti disponibili, la città di Cosenza raggiunge uno degli obiettivi che nel 2002 il Consiglio Europeo riunito a Barcellona ha stabilito in termini di diffusione di servizi per l’infanzia, tra cui gli asili nido e cioè impegnarsi ad offrire tali servizi ad almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni.

L’Amministrazione Comunale, proprio per garantire il successo dell’importante obiettivo raggiunto, sta lavorando già per garantire la gestione dei servizi, in modo che al termine della realizzazione delle strutture si possa partire subito con l’erogazione dei servizi.

Uno degli asili sorgerà nel quartiere San Vito, e il terzo asilo sorgerà in Via Sprovieri, contribuendo non solo a ridurre la povertà educativa, ma anche a proseguire il percorso di riqualificazione urbana già avviato con i fondi PNRR dedicati.

Cosenza si conferma quindi una delle città più virtuose del Sud nell’utilizzo dei fondi PNRR, con numerosi cantieri già avviati e diverse opere consegnate. Un risultato che dimostra come una buona amministrazione sia in grado di trasformare le risorse disponibili in progetti concreti, migliorando la qualità della vita dei cittadini”