Neonata rapita, Furgiuele (Lega): “Plauso a Forze dell’Ordine per operazione straordinaria”

“Un abbraccio ai due genitori a cui è stata riconsegnata la piccola rapita nella clinica Sacro Cuore di Cosenza. Un atto ignobile, deprecabile al quale le nostre Forze dell’Ordine hanno saputo rispondere con solerzia e una preziosa opera, individuando subito i responsabili. Alle donne e agli uomini della Questura e della Squadra Mobile di Cosenza va il mio plauso per un’operazione condotta in maniera straordinaria che ha chiuso una vicenda a cui tutta la nostra comunità aveva dimostrato umana solidarietà ed estrema sensibilità, dando un significativo contributo per il ritrovamento della neonata sequestrata. Una storia a lieto fine che ci auguriamo di non dover vivere mai più. L’auspicio, ora, è che chi si è reso responsabile di un atto simile sia severamente punito”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vice capogruppo Domenico Furgiuele.