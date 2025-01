Pronta la seconda edizione di Danza Incontra al Castello Ducale di Corigliano Rossano

Dopo l’entusiastico successo della sua prima edizione, Danza Incontra è pronta a ripartire. Il nuovo appuntamento per la seconda edizione avrà luogo il 19 gennaio alle 18,00 nel Salone degli Specchi del Castello Ducale di Corigliano Rossano, con Nero su Bianco: un concerto coreografico nel quale la musica pianistica di Carlo Benedetti, i testi poetici di Sara Bonetti e la coreografia di Angela Tiesi si incontrano fondendosi in una serie di istantanee, momenti di vita di una donna in dialogo con se stessa, tentativi di fissarne il sentimento in un tempo altro. “Nero su Bianco, scrive la Bonetti, è come uno scrigno di Pandora; una volta aperto scopre paure e fragilità, ma lascia entrare la speranza. E la musica è una barca che ci accompagna e ci conduce nel mare aperto della complessità femminile”. Danza Incontra continua, quindi, la sua azione di diffusione della danza colta in unione con la musica, promuovendo risorse artistiche e professionali. Nero su Bianco si realizza con la partecipazione della compagnia calabrese Continuity Fluid Performers (Giorgio Lombardo, Maria Pizzo, Gabriella Sarubbo) diretta dalla coreografa Angela Tiesi; al pianoforte, l’autore delle musiche, Carlo Benedetti concertista nell’ex Unione Sovietica, in Europa, America Latina, Australia, Medio Oriente; alla voce di Rossana Micciulli, i testi di Sara Bonetti, collaboratrice in trasmissioni televisive della RAI.

Nero su Bianco

Concerto coreografico

Musica di Carlo Benedetti

Testi poetici di Sara Bonetti

Coreografia di Angela Tiesi

Pianista Carlo Benedetti

Compagnia Continuity Fluid Performers

19 gennaio 2025, ore 18,00