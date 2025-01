Scalea, conferenza stampa di Annalisa Alfano: “Serve una nuova era per la città”.

Si è svolta ieri la conferenza stampa di Annalisa Alfano, già vicesindaco di Scalea e Segretario provinciale di Cosenza di Italia del Meridione (IdM). Al centro dell’incontro, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scalea, un evento che ha segnato profondamente la comunità locale e il territorio circostante.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa e significativa: oltre alla stessa Alfano, erano presenti il leader del partito Orlandino Greco, i membri della segreteria politica nazionale rappresentati da Francesco Intrieri e Francesca Bozzo, il segretario regionale della Calabria Emilio De Bartolo, e diversi commissari cittadini e iscritti al partito, in particolare dall’alto Tirreno cosentino. Importante anche la presenza dei gruppi consiliari di Scalea, che hanno sostenuto l’iniziativa della Alfano.

L’introduzione è stata affidata ad Antonio Pappaterra, commissario cittadino di IdM per Scalea. “Questa conferenza stampa – ha dichiarato – rappresenta un momento cruciale per fare chiarezza su una vicenda delicata, che tocca il presente e il futuro della città. Le dimissioni di Annalisa Alfano sono state il frutto di una decisione collettiva all’interno del partito, che ha ritenuto impossibile continuare a sostenere l’amministrazione guidata dal sindaco Perrotta. Scalea ha bisogno di una squadra coesa, capace di condividere obiettivi chiari e trovare soluzioni concrete ai problemi della città. Con oggi, vogliamo lasciarci alle spalle le polemiche e lavorare per un nuovo percorso, basato su idee e programmi condivisi”.

Le parole di Annalisa Alfano

Annalisa Alfano ha ringraziato i rappresentanti del partito, le associazioni e i cittadini che hanno sostenuto la sua scelta politica. “Il mio forte attaccamento alla politica e alla città – ha esordito – ha determinato la mia decisione, presa insieme ad altri consiglieri oggi qui presenti. La nostra non è stata un’azione di tradimento, come interpretato dal sindaco e dal presidente del Consiglio uscente, ma una scelta di responsabilità. Non potevamo più ‘tirare a campare’ in una situazione che tradiva le attese dei cittadini”.

L’ex vicesindaco ha riconosciuto le difficoltà dell’amministrazione uscente: “Abbiamo fallito, io per prima. Ma il vero tradimento delle aspettative è stato quello del sindaco Perrotta, incapace di mantenere il consenso e di guidare un’amministrazione coesa. Ho cercato di continuare il mio percorso con senso di responsabilità, ma i miei sforzi sono stati vani. La rottura è stata inevitabile: la maggioranza vincente del 2020 non esisteva più”.

Alfano ha anche rivendicato il proprio operato e il ruolo svolto come vicesindaco: “Quando nel 2020 Perrotta mi conferì questa responsabilità, accettai con umiltà, studiando e impegnandomi per onorare il mio incarico. Purtroppo, i rapporti politici si sono logorati, e il sindaco non ha mai mostrato la volontà di costruire una strategia condivisa con i gruppi consiliari”.

Concludendo il suo intervento, Alfano ha lanciato un appello per il futuro della città: “Scalea ha bisogno di uno scatto di orgoglio. È una città magnetica, libera e con un grande potenziale, ma servono leader capaci di decidere e di rispondere alle esigenze del territorio. La politica non è per tutti, ma deve essere di tutti. IdM è pronto a lavorare per unire le forze, costruendo una nuova fase per Scalea. Il nostro obiettivo è dare stabilità e una visione condivisa a una città che merita di più”.

La conferenza stampa, definita dalla stessa Alfano “un atto dovuto di chiarezza verso la cittadinanza”, segna un punto di partenza per un possibile rinnovamento della politica locale. Scalea, ora più che mai, guarda al futuro in attesa di una nuova guida che possa restituire fiducia ai cittadini e portare la città verso un percorso di crescita.