La Governatrice del Distretto 2102 al Club Rotary Cosenza Nord

In una società in continua evoluzione e con criticità purtroppo crescenti, il Rotary, oggi ancor più che in passato, può e deve svolgere una funzione determinante nel dare risposte ai bisogni dei meno fortunati, come pure alle nuove esigenze dei giovani e alla crescita complessiva del territorio in cui opera: è il pensiero di Maria Pia Porcino, Governatrice del Distretto 2102, la quale, durante la visita ufficiale al Club Cosenza Nord giovedì scorso all’hotel Europa, ha ribadito a soci e autorità intervenuti la propria idea di servizio rotariano, alla quale è legata fin dagli anni della giovinezza.

Accolta dalla Presidente Antonietta Converso, la Governatrice ha prima incontrato il Consiglio direttivo ed i Presidenti di Commissione, che hanno illustrato i molti progetti solidali messi in campo e già in parte realizzati in questo anno giunto all’inizio del secondo trimestre.

La Governatrice ha avuto parole di encomio e affetto sia per la Presidente che per l’intero Club, citando come emblematici i due Governatori fin qui espressi dal Cosenza Nord, il Past Governor Piero Niccoli ed il Governatore eletto 2025/26 Dino De Marco.

Ha quindi sottolineato come soci del Rotary vadano intesi non solo i singoli iscritti, ma anche le loro famiglie, augurando a tutti che il servizio rotariano, svolto attraverso una ricerca continua del bene comune, arricchisca di senso la vita di ciascuno.

Un pensiero particolare ha poi rivolto ai giovani i quali, oggi spesso carenti di riferimenti positivi, possono trovare risposte nelle idee progettuali del Rotary e ad esse dare nuovo impulso.

L’incontro si è concluso con lo scambio dei gagliardetti e dei doni.

Antonietta Converso ha espresso emozione ed orgoglio nel poggiare sulle spalle della Governatrice lo scialle dipinto con i colori del Rotary e realizzato dalle ospiti della Casa di riposo e assistenza alla persona “Villa Mimosa” nell’ambito di un Laboratorio di pittura promosso dalla stessa Presidente.

La Governatrice ha donato al Club una pregevole Coppa di Socrate in ceramica blu, realizzata dall’orafo Gerardo Sacco, simbolo di saggezza e integrità morale.

Alla serata hanno presenziato, tra gli altri, il Governatore eletto Dino De Marco, il formatore distrettuale Roberto Caruso, l’assistente del Governatore Sergio Nucci, il Presidente del Rotaract Cosenza Fabio Perri.