“Giovani leoni europei 2023”, concluso il primo modulo di Cittadinanza europea. Le lezioni sono diversificate fra attività in aula, lavori di gruppo e pianificazione di progetti

Proseguono a pieno ritmo le attività del progetto denominato “Giovani leoni europei 2023”, approvato e finanziato dal Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito degli interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore. Un’attività articolata dalla Themes formation center, quale ente capofila, in partenariato con il Comune di Crosia, Croce rossa italiana – Comitato di Mirto Crosia, l’Istituto di istruzione Cariati e l’Organizzazione di volontariato Salviamo Campana. Nei giorni scorsi si è concluso il primo modulo di Cittadinanza europea. Durante le lezioni, svolte presso i locali dell’Istituto tecnico economico / Liceo scientifico di Mirto Crosia, appartenente al più ampio Istituto di istruzione superiore di Cariati, 16 ragazzi hanno seguito le attività proposte dalla docente Alessandra Beraldi, con il supporto della tutor Fiorella Cassiano. Il modulo di Cittadinanza europea è stato un percorso finalizzato a insegnare i principi fondamentali dell’Unione Europea, la sua storia, la struttura, il funzionamento delle istituzioni e il processo legislativo. Inoltre, sono stati introdotti i programmi finanziati dall’Ue e come parteciparvi, evidenziando l’importanza della cittadinanza europea. Le lezioni hanno incluso attività in aula, lavori di gruppo, test di verifica e pianificazione di progetti. Sono stati utilizzati materiali vari come dispense, uso di internet e supporti audio-visivi. Le lezioni teoriche sono state affiancate da azioni pratiche, con esercitazioni e attività interattive come business game e project work. Durante le lezioni è stata sottolineata l’importanza della partecipazione democratica dei cittadini europei che devono essere parte attiva della politica europea. Inoltre, nel corso degli incontri sono state proposte delle attività di cooperative lerning e di game base allo scopo di consentire ai corsisti un concreto apprendimento degli argomenti trattati. Fra questi, l’iter di costruzione dell’Unione europea, Lo spazio Schengen, vale a dire, un’ampia area di Stati europei che hanno abolito le frontiere interne e sostituite da un’unica frontiera esterna, l’Eurozona, le istituzioni europee, i settori di azione dell’Unione europea e la formazione delle leggi; la partecipazione democratica dei cittadini europei, quindi, a seguire i finanziamenti europei e gli appositi canali di accesso. (Fonte: Associazione Themes / Comunicazione: Studio di Sociologia e comunicazione Dott. Antonio Iapichino).