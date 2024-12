Città Unica, Antoniozzi (FdI): “Fatto estremamente positivo ritorno al voto a Rende”

“Nel 2024 abbiamo perso le elezioni di Corigliano Rossano e il referendum sulla città unica di Cosenza. Abbiamo un po’ di delusione per questo. Tuttavia accettiamo sempre il giudizio degli elettori. E pur essendo di un’ altra parte politica lavoriamo al fianco del sindaco Stasi, per lo sviluppo di Corigliano Rossano, e dei sindaci Caruso e Greco per la crescita di Cosenza e Castrolibero”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“L’anno prossimo – aggiunge Antoniozzi – si voterà a Rende ed è un fatto estremamente positivo, perché si tratta di una città importante che merita un ritorno alla vita democratica. Confidiamo che la realtà di Cosenza possa trovare occasioni di sinergia per garantire comunque all’area urbana e all’intera provincia tutto quanto merita. È compito dei parlamentari essere a disposizione dei sindaci, di qualunque colore politico siano”.