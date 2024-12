Due arresti a Cosenza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: sequestrati 138 grammi di hascisc e 90 di cocaina

Due persone di 46 e 33 anni sono state arrestate e poste ai domiciliari a Cosenza, in due distinte circostanze, dai carabinieri della Compagnia. L’accusa, per entrambi, è quella di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’abitazione del 46enne, nel corso di una perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato circa 138 grammi di hascisc assieme a materiale per il taglio ed il confezionamento. Sempre nell’ambito di una ispezione domiciliare i militari, con il supporto del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno sorpreso e arrestato in flagranza il 33enne trovato in possesso di circa 90 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per il taglio ed il confezionamento assieme alla somma di 450 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Nell’ambito delle attività di controllo del territori sono state trovate, a carico di ignoti, una pistola calibro in perfetto stato d’uso, con annesso caricatore contenente 6 cartucce e 18 cartucce, dello stesso calibro, nascoste nell’androne di un condominio. L’arma sarà inviata al Ris dei Carabinieri di Messina per accertamenti tecnici di tipo balistico.