“Note per l’anima” – Un viaggio tra musica e spiritualità: Tre recital natalizi itineranti in tre chiese storiche di Cosenza

La bellezza della musica e la profondità della spiritualità si intersecano nel progetto “Note per l’anima”, che propone un ciclo di tre eventi musicali itineranti. Si tratta di un affascinante viaggio, tra note e fede, che farà tappa in tre chiese di grande valore storico e artistico della città di Cosenza, che per l’occasione si trasformeranno in palcoscenico in cui si potrà vivere l’arte come ponte tra il sacro e il profano. Con “Note per l’anima” ci si propone di valorizzare il patrimonio culturale delle chiese che ospiteranno gli eventi ed, al contempo, di promuovere la musica come linguaggio universale in un incontro unico tra arte e fede.

Le chiese saranno impreziosite da un allestimento di luci architetturali, sia all’interno che all’esterno, che esalterà la bellezza dei luoghi, rendendo l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

L’ingresso agli eventi è libero e aperto a tutti.

Gli appuntamenti

Giovedì 2 Gennaio 2025, ore 19:30 – Chiesa Sacro Cuore di Gesù, Piazza Loreto.

Ad aprire il ciclo di eventi sarà il Trio Italico, composto da Andrea Micieli, Pasquale Allegretti Gravina e Antonio De Paoli, con un repertorio che mescola brani natalizi a pezzi di musica classica, in una fusione armoniosa di tradizione e virtuosismo.

Sabato 4 gennaio 2025, ore 19:00 – Chiesa di San Giuseppe Serra Spiga

La seconda tappa sarà l’esibizione del talentuoso duo Stefano Tanzillo e Andrea Bauleo, che offriranno un recital capace di emozionare e avvicinare il pubblico al senso più autentico del Natale.

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 19:00 – Chiesa di Sant’Aniello Abate, Via Panebianco.

L’Epifania sarà celebrata con il ritorno sul palco di Stefano Tanzillo e Andrea Bauleo, con un recital conclusivo che promette di chiudere questo ciclo musicale in modo indimenticabile.