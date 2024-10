Promozione della salute e dello sport, Mandatoriccio avrà a breve la sua prima area fitness all’aperto

Recupero e ri-funzionalizzazione di aree altrimenti a rischio degrado. Tutela della salute dei cittadini attraverso la promozione dello sport all’aria aperta, nel borgo. Attenzione alle esigenze ed attese di famiglie e bambini. Sono, questi, gli obiettivi principali sottesi al progetto di un’area fitness all’aperto in pieno centro, la prima del genere a Mandatoriccio e che sarà ultimata e consegnata alla cittadinanza nelle prossime settimane.

IL SINDACO: SPAZIO SOCIALE UTILE PER CITTADINI E VISITATORI

È quanto fa sapere il Sindaco Aldo Grispino, sottolineando che questo nuovo spazio funzionale attrezzato consentirà a cittadini e visitatori di praticare attività fisica all’aperto, in ogni momento e stagione, contribuendo quindi a elevare la qualità della vita.

VALORE AGGIUNTO, SARÀ USATO ANCHE DALLE VICINE SCUOLE

E c’è anche un valore aggiunto – aggiunge – che rende questa nuova infrastruttura ancora più importante da un punto di vista sociale e pedagogico: la sua vicinanza alle scuole medie ed elementari che, quindi, ne potranno fruire per svolgere le ore di attività fisica.

ANCHE CAMPO DI BOCCE E PARCO GIOCHI RIQUALIFICATO PER FAMIGLIE

L’area fitness, ubicata in zona mercato coperto, è dotata di 7 attrezzi, per un totale di 9 postazioni e di 3 attrezzi per il corpo libero. In prossimità vi è anche un parco giochi per bambini, dotato di perimetro di sicurezza e un campo da bocce.

SI AMPLIA VENTAGLIO SERVIZI A BENEFICIO CITTADINANZA

Si tratta di un intervento reso possibile attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) programmati nel corso della passata gestione commissariale. E anche questa nuova opera si aggiunge agli interventi diversi e finanziamenti extra bilancio che in poco tempo l’Esecutivo Grispino è riuscito ad avviare o a intercettare: dai 195 mila euro di fondi regionali intercettati per la riqualificazione del cimitero comunale all’impegno profuso per la celere riapertura dell’ufficio postale; dalla concessione in comodato d’uso gratuito per 99 anni da parte dell’Asp della Residenza per anziani di località Savuco all’ottenimento di 1,2 milioni di euro dalla Regione Calabria per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri.