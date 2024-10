Stagione concertistica “Città di Corigliano Rossano IX edizione, domenica 13 ottobre

Secondo appuntamento con la Stagione Concertistica “Città di Corigliano Rossano”, organizzata dall’Istituto Musicale Chopin diretto dal M° Giorgio Luzzi in collaborazione con il Conservatorio Paisiello di Taranto e con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano. Domenica 13 ottobre alle ore 19:00 presso Palazzo San Bernardino in Rossano è in programma il Concerto d’Organo a cura del Maestro Giuseppe Gallina dal titolo:

“SCHERZI MUSICALI IN STILE ANTICO”

Con la musica ci si può emozionare, ci si può ricordare di qualcosa che si credeva dimenticata, ci si può astrarre dal mondo reale. Con la musica si può anche scherzare, creare qualcosa che sia vero e falso contemporaneamente, come un gioco di prospettiva che inganna l’occhio e i sensi dell’osservatore.

Lo scherzo musicale può nascere da una semplice citazione. Giorgio Manganelli sosteneva che la citazione letteraria è come un “mattone” catturato da un palazzo e porta con sé anche la mappa della città; nella musica, invece, può diventare una sorta di mutilazione che dà vita a infinite mappe di infinite città che stanno contemporaneamente sui due versanti del vero e del falso.

I brani di questo programma potrebbero essere stati scritti da un compositore del Seicento che sorprendentemente sembra conoscere motivi forgiati da musicisti venuti tre secoli dopo di lui, oppure, all’inverso, che il medesimo compositore abbia trasportato indietro nel tempo motivi e “riff” concepiti nel XX secolo. In altre parole il vero e il falso si sovrappongono.

Giuseppe Gallina ha studiato Organo e Composizione organistica a Cosenza e a Milano. Dopo aver completato gli studi al conservatorio ha approfondito la conoscenza della musica barocca per organo con diversi musicisti di fama internazionale.

Ha pubblicato un saggio dedicato alle toccate di Frescobaldi sulla rivista Informazione Organistica ed ha curato il booklet di un CD di Edoardo Bellotti pubblicato in Giappone.

Ha ideato e scritto sia le musiche che il testo di uno spettacolo teatrale dedicato al Codex purpureus.