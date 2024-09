Coro piano city, la musica Invade il centro storico di Rossano

Numeri eccezionali della nuova edizione di CoRo Piano City 2024, la maratona pianistica diffusa nel centro storico di Rossano per celebrare il mondo degli “ottantotto tasti”. Il pianoforte declinato in tutte le sue forme artistiche: classica, jazz, pop, colonne sonore, per la quarta edizione dell’innovativa iniziativa musicale.

100 pianisti. 3 postazioni, un Matinée e Piano City House. 1300 minuti di pura magia.

Dopo il successo di pubblico e critica della scorsa edizione si rinnova dunque la maratona pianistica diffusa nel centro storico di Rossano. Un progetto per la città che sin dall’inizio si è caratterizzato come progetto della e con la città, grazie all’innovativo metodo di lavoro che vede il coinvolgimento di istituzioni, artisti, associazioni, reti e partner. Una rivoluzione in note che ribalta le dinamiche: la musica che non aspetta il pubblico, ma gli va incontro nelle piazze e in spazi non convenzionali; una diffusione che invade pacificamente tutto lo spazio urbano; qualità culturale inclusiva, gratuita, non per pochi, ma donata a tutti, in modo da generare nuova cultura.

Come per lo scorso anno sono previste tre postazioni con pianoforte a coda e gran coda, sabato con inizio previsto dalle ore 17.30 alle 21.30, nel salone del Circolo Culturale Rossanese, il cortile di Palazzo Madre Isabella De Rosis e il Chiostro di Palazzo San Bernardino.

Per questa edizione previste diverse novità: dalla degustazione di vino offerta dalla Cantina Tenuta Corno Valano, ai concerti di Piano City Matinée – domenica 29 ore 11, in Piazza Steri davanti al circolo culturale rossanese – e Piano City House, alle ore 18. È l’emozione di suonare il pianoforte davanti a un pubblico vero durante il momento clou della manifestazione. Una chance per tutti, un’occasione per far festa nel segno della musica in modo democratico e partecipato. Piano City®️ è una idea / concept di Andreas Kern, un format che si svolge nelle più importanti città del mondo.

La realizzazione di Piano City Corigliano – Rossano è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione delle Pro Loco di Corigliano-Rossano. La manifestazione è inserita nella programmazione CoRo Music Fest. La direzione organizzativa è a cura del Centro Studi Musicali “G. Verdi”, la direzione artistica è affidata alla pianista Teresa Campana.