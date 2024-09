Cosenza partecipa alla campagna di sensibilizzazione sul cancro pediatrico. Franz Caruso: “Piena e totale condivisione alla battaglia portata avanti dai nostri piccoli pazienti insieme alle loro famiglie”

Per il secondo anno consecutivo anche Cosenza si accende d’oro, si accende di speranza, partecipando alla campagna di sensibilizzazione sul cancro pediatrico promossa da FIAGOP e Childhood Cancer International Europe a livello internazionale ed a Cosenza dall’associazione Gianmarco De Maria.

“Ancora una volta- afferma il sindaco Franz Caruso – aderisco con estremo favore alla richiesta dell’Associazione De Maria di partecipare alla campagna di sensibilizzazione sul cancro pediatrico. In occasione del “Settembre d’Oro dell’oncoematologia pediatrica” anche il Comune di Cosenza illumina di oro la facciata principale di Palazzo dei Bruzi al fine di riconoscere apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei bambini e dei teenager colpiti dalla malattia. Sarò sempre accanto a loro, a difesa dei loro diritti e di quelli dei loro caregiver. La nostra partecipazione, dunque, è il simbolo di una condivisione piena e totale alla battaglia portata avanti dai nostri piccoli pazienti insieme alle loro famiglie, che può e deve essere sorretta dalla speranza di poter vincere la malattia, curandosi nel migliore dei modi nella propria terra, dove devono poter ricevere adeguati servizi sanitari, all’altezza della professionalità medica che, per fortuna, è ancora presente nei nostri ospedali”.

“Con l’occasione – conclude Franz Caruso – saluto con gratitudine l’associazione De Maria, a cui mi sento particolarmente vicino, per la mission di valore che porta avanti sul nostro territorio indirizzata al sostegno dei minori affetti da cancro ed alle loro famiglie. Un’attività che da oltre vent’anni ha creato una importante rete di solidarietà rappresentando un punto di riferimento per i piccoli pazienti”.