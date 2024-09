100.000 euro dalla regione per eventi Corigliano-Rossano, Straface: “Così sosteniamo territori”

È sicuramente una buona notizia per la Città e per il territorio prendere atto del finanziamento da parte della Regione Calabria di alcuni degli eventi di intrattenimento estivo proposti dall’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano.

ALCUNE INIZIATIVE DEL CO-RO MUSIC FEST DI QUESTA ESTATE

Con la pubblicazione, infatti, della graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per gli eventi di promozione culturale per il 2024, risultano ammessi e finanziati per 100.000 euro alcune delle iniziative previste nel cartellone comunale Co-Ro Music Fest, svoltosi la scorsa estate.

STRAFACE: OBIETTIVO REGIONE AIUTARE PROMOZIONE LOCALE

Si tratta – dichiara Pasqualina Straface, presidente della terza commissione attività culturali del Consiglio Regionale – di una ulteriore conferma, qualora vene fosse mai stato bisogno, di come la promozione del territorio anche attraverso eventi resta obiettivo prioritario e non condizionabile dell’azione della Giunta Regionale guidata dal Presidente Occhiuto.

4 MILIONI DI EURO PER RAFFORZARE OFFERTA TURISTICA

Con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro – continua – la Regione Calabria ha selezionato e finanziato numerose iniziative ed eventi ritenuti meritevoli di essere sostenuti, inclusi dunque quelli proposti dal Comune di Corigliano-Rossano, col solo obiettivo istituzionale di rafforzare l’offerta turistica regionale e di contribuire al rilancio della stessa, attraverso un programma regionale integrato in materia di promozione culturale, sostenendo tutti quegli interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse del territorio che pongono in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione, natura e sostenibilità ambientale.

COSÌ SI GOVERNA, SENZA CONDIZIONAMENTI E COSÌ CRESCE LA CALABRIA

È, questo il corretto ed imparziale metodo di governo che a tutti i livelli ci distingue e che consente alla Calabria, senza distinzioni, di continuare a crescere e – conclude la Straface – di guardare al futuro nel solo interesse dei calabresi. – (Fonte: P. STRAFACE – Presidente Terza Comm. Sanità Consiglio Regionale – Lenin Montesanto/Contenuti Strategie & Lobbying).