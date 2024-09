Verso il trentennale, per Odissea 2000 la stagione 2024 ormai conclusa è quella delle consapevolezze

Giochi e scivoli che nonostante siano passati decenni difendono ancora i propri record europei e nazionali; intrattenimento musicale di qualità con una media di 5 e più artisti del panorama della musica pop ospiti; spettacoli e show quotidiani per i più piccoli. Nessun altro posto a queste latitudini può competere con l’Odissea 2000, il parco acquatico che da ormai 30 anni si pone come punto di riferimento per un’esperienza di divertimento estiva sicura, all’aria aperta e di relax preferita soprattutto dalle famiglie. Non ci sono alternative.

SI CONFERMA ESPERIENZA TURISTICA SENZA PARAGONI PER FAMIGLIE E BAMBINI

L’edizione 2024 appena conclusasi di Odissea 2000 può essere archiviata come quella delle consapevolezze ormai acquisite e riconosciute perché dal 1995 l’Acquapark di Corigliano-Rossano era e resta senza competitor.

PROPOSTA ENOGASTRONOMICA TERRITORIALE DIVENTA ORMAI VALORE AGGIUNTO

A questo patrimonio, ormai condiviso con tutta la regione e con tutto il Sud che fa di Odissea uno degli esperimenti turistici meglio riusciti della proposta regionale, si è aggiunta quest’anno anche la consapevolezza della qualità e territorialità della cucina proposta come valore aggiunto della complessiva esperienza nell’Acquapark degli dei e degli eroi della mitologia greco-classica.

Quella che si è chiusa nei giorni scorsi è stata segnata dall’inaugurazione di Olympus – Il pranzo degli dei, il punto ristoro rinnovato nel design, ancora più tematizzato ed arricchito nella proposta enogastronomica identitaria. Il progetto era stato presentato all’istituto Alberghiero Majorana e per l’inaugurazione erano stati chiamati per uno show cooking straordinario gli Chef Pittagorici, i migliori cuochi della Calabria. tra questi anche Enzo Barbieri che, da Altomonte, era poi tornato per deliziare gli ospiti con le ricette della tradizione.

EVENTI NELL’EVENTO, I TORMENTONI ASCOLTATI DALL’ACQUAPARK ODISSEA 2000

È così, in questo clima, che sono stati vissuti gli 80 giorni di Odissea 2000 tra provocazioni meteorologiche respinte dagli dei del Parco e le perfomance degli artisti che si sono alternati sulla Nave di Ulisse: dai Coma_Cose agli Eiffel 65, da Lil Jolie a Sarah, la vincitrice di Amici di Maria De Filippi 2024, da Maninni ad Aka 7even. Sono stati qui grazie a Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale dell’Acquapark, anche questa una consapevolezza divenuta ormai storica, che per tutto il mese di agosto ha trasmesso in diretta da Corigliano – Rossano sulle onde radio nazionali.

SI PENSA GIÀ ALL’EDIZIONE 2025

Ed è con questo spirito energico che ci si avvia al trentesimo anno con l’edizione 2025 che sarà ancora più ricca di novità e proposte per i suoi ospiti.