I Consiglieri Comunali di Corigliano-Rossano: “La provincia di Cosenza deve aumentare l’attenzione verso Corigliano-Rossano”

I Consiglieri Comunali di Corigliano Rossano, Cesare Sapia e Liliana Zangaro, dichiarano: “Corigliano Rossano, una delle realtà più rilevanti del territorio cosentino, non può più essere ignorata. La Presidente della Provincia Succurro nei giorni scorsi ha annunciato investimenti significativi per la messa in sicurezza di diverse arterie stradali ed è inaccettabile constatare l’esclusione di Corigliano-Rossano e non solo da questi progetti a dimostrazione che manca la pianificazione e la conoscenza del territorio e delle sue fragilità e peculiarità.”

Proseguono così: “Le infrastrutture stradali della nostra città sono in uno stato di emergenza e richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza dei cittadini e sostenere lo sviluppo economico locale. Non è più possibile procedere con una distribuzione delle risorse che penalizzi una comunità così vasta e centrale. Spiace rilevare anche gravi carenze nella stessa manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale invase da erbacce e sterpaglia che le rendono impraticabili. Per non parlare dei tempi biblici delle procedure per rendere funzionale la palestra del geometra di Donnanna che ci auguriamo venga consegnata e possa essere utilizzata anche dagli studenti delle scuole di grado inferiore ospitati presso l’edificio.”

Ancora affermano: “Auspichiamo che la Provincia di Cosenza riconsideri le proprie priorità e includa Corigliano-Rossano nei piani di investimento e riqualificazione infrastrutturale. Andare avanti così, ignorando una città che è il motore economico e sociale di gran parte del territorio, significa pregiudicare lo sviluppo complessivo della provincia.”

In conclusione: “Chiediamo con fermezza che venga aperto un tavolo di confronto e che vengano messi in atto interventi concreti e immediati per assicurare a Corigliano-Rossano le risorse e l’attenzione che merita. Solo con un’attenzione equa e bilanciata si potrà costruire un futuro migliore per tutto il territorio cosentino.”