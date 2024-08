Da Mormanno l’augurio di Mons. Francesco Savino per la festività della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Da Mormanno l’augurio di Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano All’Jonio e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per la festività della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: “La festa di oggi apre il cuore alla speranza. Ogni giorno dobbiamo sperimentare l’incontro con il Risorto. Quell’eccomi ha sconvolto la storia. Maria è madre perché ha obbedito alla parola di Dio. In Calabria, le cose possono cambiare se apriamo il cuore alla speranza. Auguri di gioia”. Il presule, ha anche colto l’occasione per parlare dei grandi temi che in questo particolare momento, preoccupano i cittadini, dalle guerre in atto, alle disuguaglianze sempre più crescenti. E sulla pace, mons Savino al termine della celebrazione eucaristica, ha invitato i presenti a pregare come indicato dal Patriarca di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, che sarà in visita il prossimo 21 agosto, nel Comune di Laino Borgo.