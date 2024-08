Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Valle dell’Esaro 2024, sesta prefinalista nazionale

Miss Valle dell’Esaro 2024 è Maria Cesario di Cosenza. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

La venticinquesima tappa di Miss Italia Calabria, quinta selezione regionale, si è tenuta a Mottafollone. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale di Mottafollone e il sindaco Romeo Basile per averci ospitato. Un ringraziamento particolare va al vicesindaco Giancarlo Iannuzzi che, al terzo anno, ha voluto fortemente che si realizzasse una selezione regionale. Complimenti a questa ridente cittadina per la sua vitalità e il suo impegno nel preservare le tradizioni. Oggi abbiamo assistito a entusiasmanti giochi popolari come il tiro alla fune, tradizioni preziose della nostra Regione che rischiano di scomparire. Queste iniziative riflettono perfettamente lo spirito della nuova edizione di Miss Italia Calabria. Venite a visitare Mottafollone. Venite in Calabria! Grazie anche a chi ci segue da casa. I numeri che abbiamo registrato sulla nostra pagina Facebook durante la diretta sono in costante crescita. Ringraziamo la madrina di questa serata Claudia Trieste. Come al solito, ringraziamo la nostra super squadra di professionisti, la giuria, le aspiranti miss e le loro famiglie. Invitiamo le ragazze calabresi a unirsi a noi iscrivendosi sul sito ufficiale di Miss Italia».

Il sindaco di Mottafollone Romeo Basile: «Siamo felici di aver ospitato Miss Italia Calabria per la terza volta. Questo concorso è un perfetto connubio tra la valorizzazione del talento e della bellezza delle aspiranti miss e la promozione del territorio. L’anno prossimo, contiamo di fare qualcosa di più grande. Auguro alla miss neoeletta e alle altre miss di conseguire ottimi risultati in futuro».

La venticinquesima tappa di Miss Italia Calabria ha incantato Mottafollone, portando un’ondata di fascino e cultura in questa pittoresca località. L’emozionante viaggio del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia continua a lasciare il segno, trasformando ogni serata in un’occasione unica per riscoprire e valorizzare le meraviglie nascoste e le radici profonde della Calabria, terra straordinaria, carica di racconti senza tempo. Il Museo della chiesa di Santa Croce a Mottafollone è un autentico scrigno di tesori. Il maestoso Castello di Mottafollone, arroccato sulla collina conosciuta come “La Motta”, domina il paesaggio con le sue imponenti mura. Ogni passo in questa terra rivela un nuovo tesoro: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Cappella del Carmine, la Chiesa Madre di Santa Maria della Motta, e la Chiesa di Santa Maria Assunta di Capo d’Acqua sono solo alcune delle gemme che arricchiscono questa terra. Questi edifici sacri non sono solo luoghi di culto, ma anche custodi di tradizioni e testimonianze storiche di inestimabile valore.

L’edizione di quest’anno di Miss Italia Calabria si distingue per un tema particolarmente evocativo: “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”. La kermesse, ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale della Regione, riesce a combinare in modo armonioso la bellezza delle aspiranti miss con la straordinaria ricchezza dei territori che ospitano le diverse tappe del concorso. L’evento ha reso omaggio alle cinque province calabresi, grazie a una perfetta sinergia tra artisti e professionisti locali. Ogni elemento è stato pensato per esaltare l’identità di una terra unica, creando un legame profondo tra le aspiranti Miss e i territori che rappresentano. La sigla ufficiale dell’evento, “Immagina la bellezza”, ideata, scritta e arrangiata dall’artista calabrese Roberto Bozzo, ha fatto da colonna sonora alle serate di Miss Italia Calabria 2024. Le aspiranti Miss hanno potuto contare sul prezioso supporto di Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach. Grazie alla sua guida, le concorrenti hanno affrontato la competizione con maggiore sicurezza e consapevolezza di sé, trasformando l’esperienza in un percorso di crescita personale oltre che professionale. La serata, condotta con grinta ed entusiasmo da Larissa Volpentesta e Linda Suriano, è stata arricchita dalle esibizioni della cantante Alessandra Latino e dell’attrice calabrese Martina Paludi.

Madrina della serata Miss Italia 1997 Claudia Trieste: «È sempre una grandissima emozione partecipare alle selezioni. Rivivo un po’ il mio percorso. Ho notato che le ragazze sono sicure e determinate. Io, invece, ero timidissima. Probabilmente, questa è stata anche un po’ la mia forza perché ho vissuto il concorso con molta serenità. Probabilmente, è emersa la mia naturalezza e mi ha premiato proprio questo aspetto. Consiglio alle aspiranti miss di vivere questa esperienza considerandola il “gioco dell’estate”, così Enzo Mirigliani definiva questo concorso. Ringrazio Linda e Carmelo per l’accoglienza».

A proclamare la vincitrice della venticinquesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Romeo Basile (sindaco di Mottafollone e medico di base), Claudia Trieste (Miss Italia 1997), Gianfranco Russo (Russo Gioielli San Marco Argentano- Miluna), Giuseppe Pirillo (Framesi), Sergio Polinotti (imprenditore e titolare della pizzeria Onda Calabra), Gregory Minnaretti (delegato alla Cultura del Comune di Andenne), Maddalena Miceli (docente di modellistica), Chicca Morano (staff Miss Italia Lombardia), Deborah Colombini (responsabile del gemellaggio delle Andenne in Belgio).

Al momento della proclamazione, Miss Valle dell’Esaro 2024 ha confessato di essere: «Veramente felice di rappresentare la Calabria alla finalissima regionale e alle prefinali nazionali. Sarà una bellissima sfida per me. Questa vittoria è stata inaspettata dopo aver vinto quasi due settimane fa alla selezione provinciale. Dedico questa fascia ai miei genitori, che mi stanno accompagnando in questo percorso e nella vita, e a mia sorella Renata. Mi auguro che anche lei, un giorno, possa inseguire il sogno di partecipare a Miss Italia Calabria. Un’esperienza straordinaria che in questi mesi mi ha consentito di crescere dal punto di vista interiore. Mi sento più sicura di me».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 15 a Condofuri, il 16 a Mirto Crosia, il 17 a San Giovanni in Fiore, il 18 a Civita, il 19 a Cirò Marina e il 20 a Carlopoli. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.