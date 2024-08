Il Premio Ausonia festeggia i dieci anni con uno speciale annullo filatelico

Uno speciale annullo filatelico, per celebrare i 10 anni del Premio Ausonia. Sarà affrancato nell’ambito della finestra Calici di Ausonia, tra i diversi momenti del complessivo contenitore di momenti di musica, spettacolo ed arte, che sarà ospitata nell’Auditorium Amarelli il prossimo venerdì 23 agosto. Si tratta del secondo annullo filatelico (il primo era stato emesso nel 2019 per i primi cinque anni), dedicato da Poste Italiane alla prestigiosa manifestazione nazionale che dal 2015 porta nella Sibaritide artisti nazionali ed internazionali.

Coordinati da Lenin Montesanto – Contenuti Strategie e Lobbying, insieme ai promotori dell’evento, Antonio Maria D’Amico, ideatore del Premio Ausonia, di Andrea Campana, presidente de Il Sentiero Sostenibile, e a Pina Amarelli, Alfiere del Made in Italy e presidente istituzionale dell’evento, interverrà per una lectio magistralis anche il Cavaliere del Lavoro Gloria Tenuta.

Connessioni tra arte ed economia. È, questo, il tema della lezione magistrale che la titolare dell’esperienza imprenditoriale Gias di Mongrassano che negli scorsi mesi ha ospitato la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, terrà nell’Auditorium Alessandro Amarelli.

Sotto l’alto patrocinio del Ministero della Cultura (MIC) ed il patrocinio/partenariato della RAI, per l’edizione 2024 di CALICI DI AUSONIA le eccellenze calabresi dell’imprenditoria che si sono distinte per la capacità di narrazione della propria terrai sono state riconosciute in Giorgio Franzese, presidente dei Giovani Industriali di Confindustria Cosenza, nell’azienda Ecoross Srl, nella designer identitaria Luigia Granata, nella soprintendente dei Beni Culturali di Cosenza Paola Aurino, nell’Istituto d’Istruzione Superiore IIS Majorana di Corigliano – Rossano guidato dal dirigente scolastico Saverio Madera, in particolare per l’Istituto Professionale Alberghiero per il gelato e per l’Istituto Tecnico Agrario per il pluripremiato extravergine d’oliva e in Antonello Rispoli, Project Manager di Yes i Start Up Calabria.

Già assegnato a Gigi D’Alessio il Premio Ausonia, realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, sarà consegnato a Francesco Renga e Filippo Neviani (Nek) il prossimo lunedì 19 agosto e ad Achille Lauro mercoledì 21.

La decima edizione del Premio Ausonia si chiuderà con la due giorni a Cariati, lunedì 26 e martedì 27, con la visione dei cortometraggi finalisti del concorso cinematografico, talk con attori calabresi e workshop. Domenica 25 con IL GALA NAZIONALE PREMIO AUSONIA, sempre con il patrocinio/partenariato della Rai, si conosceranno i nomi degli artisti premiati per l’edizione 2024. –