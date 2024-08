Belvedere Marittimo (Cs), al via l’installazione della nuova segnaletica turistica interattiva

Dal cuore del centro storico di Belvedere Marittimo parte l’installazione della nuova segnaletica turistica. Il progetto, realizzato dall’Assessorato al Turismo, è un’iniziativa volta a valorizzare e rendere più accessibile il patrimonio culturale della cittadina tirrenica. Questa iniziativa, inoltre, rappresenta un passo significativo all’interno di una progettualità più ampia, dedicata alla riqualificazione e alla valorizzazione del borgo.

La nuova segnaletica, posizionata nei luoghi di maggiore interesse, fornisce informazioni dettagliate in italiano e inglese. Ogni cartello è dotato di un QR code che permette di accedere a contenuti audiovideo direttamente sul proprio smartphone. Scansionando il codice, i visitatori possono interagire con una guida virtuale su WhatsApp, ricevendo spiegazioni approfondite e interattive sui luoghi da visitare.

Questo progetto innovativo è stato concepito e realizzato senza alcun onere per l’ente per quanto riguarda l’applicazione multimediale e la grafica, curate direttamente dall’Assessore al Turismo Marco Carrozzino. Questo approccio sottolinea l’efficacia di strategie creative e rappresenta un esempio di come soluzioni tecnologiche avanzate possano essere implementate in modo economico e sostenibile, ottimizzando le risorse.

“Il nostro obiettivo è – ha dichiarato Carrozzino – offrire ai visitatori un’esperienza che non solo informi, ma che coinvolga e immerga completamente nella ricchezza culturale della nostra cittadina. Si prevede di estendere la segnaletica a tutto il territorio per garantire che il nostro patrimonio storico e artistico possa essere conosciuto e apprezzato nella sua totalità”.

L’Assessore ha inoltre espresso sentiti ringraziamenti a Franco Liporace e alla Professoressa Edwige Ruffo per il loro prezioso contributo.

“Stiamo lavorando – ha concluso – per garantire che il nostro paese possa offrirsi ai visitatori come una meta sempre più attrattiva e dinamica, capace di stimolare l’interesse e la curiosità. Ogni passo in avanti in questa direzione rappresenta una grande opportunità per promuovere la nostra storia e cultura, facendo di Belvedere M.mo una destinazione di riferimento per il turismo culturale”.