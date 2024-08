Turco: “Centro storico rinasce con l’Unical a Cosenza Vecchia”

“Sin dalla mia elezione ho ritenuto un onore ed un privilegio, fatto di grande responsabilità e senso del dovere, poter rappresentare e concorrere ad amministrare la mia città. Oggi c’è anche tanto orgoglio per essere parte di una squadra che, capeggiata dal sindaco Franz Caruso, sta riscrivendo una storia bellissima per la nostra Cosenza e la sua comunità”.

Lo afferma Francesco Turco, consigliere comunale del gruppo Franz Caruso sindaco, che prosegue: “E’ la storia di una rinascita e di un nuovo risorgimento, che racconta di un sogno inseguito da tanti Sindaci e realizzato da Franz Caruso che, grazie alle sinergie con il Magnifico Rettore, Nicola Leone, ha portato l’Università della Calabria a Cosenza Vecchia. Un atto fondamentale per il suo definitivo rilancio, con i circa 600 studenti che frequenteranno il corso di laurea in Scienze Infermieristiche ora ubicato in una parte del complesso di San Domenico, che il Consiglio Comunale, proprio nell’ultima seduta, ha concesso in uso all’Unical a tal fine. E’ questo lo sviluppo equo, solidale ed armonico che avevamo promesso in campagna elettorale e che stiamo attuando con fatti concreti. La rinascita e la rivitalizzazione del nostro centro storico, infatti, irradierà con i suoi raggi di crescita l’intero territorio urbano, estendendosi anche alla vasta area urbana di cui Franz Caruso parla da sempre ed a cui guarda con attenzione, per come deve fare il Sindaco di una città capoluogo di provincia. A ciò, aggiungo, l’altro atto importante deliberato sempre nel corso dell’ultima assise cittadina con la vendita dell’ex Albergo Bologna all’ordine provinciale degli Ingegneri. Un Ordine a cui risultano iscritti più di 6mila professionisti che, quindi, frequenteranno il nostro centro storico rendendolo vivo e dinamico e facendolo diventare sempre più attrattivo per nuovi insediamenti ed attività commerciali e pubbliche”.

“Due provvedimenti – conclude Francesco Turco – che insieme al progetto CIS e di Agenda Urbana, volendoci fermare solo a Cosenza Vecchia, caratterizzano la compagine amministrativa guidata da Franz Caruso che con determinazione ed impegno diuturno ha ridato a Cosenza il ruolo di prestigio che la storia le ha consegnato e che negli ultimi anni aveva perso”.