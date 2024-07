Corigliano Rossano, il mondo dei burattini inaugura la nuova stagione del Family Fest

Partirà ufficialmente domani la nuova stagione del CoRo family Fest, format di grande successo pensato su misura per bambini e famiglie. Una manifestazione itinerante su tutto il territorio. Si partirà dal centro storico di Rossano, con due appuntamenti, con il mondo dei burattini.

Alle ore 18 in Piazza San Bartolomeo si terrà il laboratorio “Il mondo dei burattini” a cura di Angelo Gallo e del Teatro della Libellula ETS.

Un divertente laboratorio didattico sulla manovra e messa in scena di storie e gag di teatro di burattini. Verranno allestiti teatrini e messi a disposizione di ogni partecipante burattini e muppets. I partecipanti proveranno, giocheranno, reciteranno e scopriranno i segreti per manovrare al meglio i burattini cimentandosi in dei veri e propri burattinai. Ogni bambino si sentirà protagonista in questo viaggio che li porterà a 360 gradi all’interno del mondo del teatro di figura.

Sempre in Piazza San Bartolomeo, ma la sera alle ore 21.30 sarà la volta dello spettacolo “La Valigia di Gianni”, di e con Angelo Gallo, una produzione Teatro Rossosimona – Teatro della Libellula ETS.

Una produzione adatta a bambini e adulti nella quale la narrazione avviene, insieme al racconto orale, attraverso il movimento di burattini e pupazzi frutto della fantasia e dell’abilità dello stesso autore, che crea in totale autonomia storie e protagonisti.

Le forme del teatro di figura reiventano uno degli autori più amati della letteratura italiana. Tre storie estrapolate dalla vasta produzione di Gianni Rodari, autentico baluardo di narrativa per ragazzi e non solo, trovano il loro spazio in una macchina scenica a forma di valigia che proprio come in un libro di fiabe contiene castelli e principi, bambini sperduti in immensi boschi urbani e generosi falegnami giramondo. La poetica formativa di Rodari tradotta in drammaturgia è consolidata dal potere evocativo delle figure e dal loro narratore trascinando lo spettatore in un mondo dagli echi lontani, quello delle piazze e dei cantastorie che, come tradizione vuole si avvale del fantastico per raccontare il presente. Proprio in questo universo teatrale, sospeso tra la scena e la realtà, la verità umana, rappresentata da avidi sovrani e bambini coraggiosi, ci permette di sognare un mondo migliore un giorno in più.

Entrambi gli eventi sono a titolo gratuito.