Changemaker Summercamp: le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Rossano 1 alla scoperta delle meraviglie della Sila

Ventitré changemaker dell’Istituto Comprensivo Rossano 1 hanno vissuto un’esperienza memorabile grazie al progetto “Changemaker – Inventori di Cambiamento con le STEAM”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Impresa Sociale con i Bambini e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto, ideato e gestito da Goodwill APS in qualità di capofila, vede la collaborazione di partner preziosi quali Helpcode, La Terra di Piero, Prometeo e Convent Centre, e avrà una durata di quattro anni.

Durante il Changemaker Summer Camp, i ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di scoprire le meraviglie della Sila, accolti nella splendida località di Lorica. Le mattine sono state dedicate a laboratori incentrati sulla tecnologia e le energie rinnovabili. Le giovani e i giovani changemaker, grazie a kit di robotica, hanno costruito la città del futuro. Mentre i pomeriggi sono stati animati da attività ludico-sportive, tra cui canoa e parco avventura. Una serata speciale è stata dedicata all’osservazione delle stelle, guidata dagli astrofisici di “Missione al Cubo”.

Questo Summer Camp ha rappresentato un’occasione unica per i giovani e le giovani partecipanti, molti dei quali alla loro prima esperienza fuori casa, per crescere in autonomia, migliorare le relazioni interpersonali e acquisire consapevolezza delle proprie fragilità e risorse. Inoltre, le ragazze e i ragazzi hanno imparato ad utilizzare in maniera attiva e intelligente le tecnologie digitali, il tutto in un contesto di divertimento e socializzazione.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti durante questo summercamp,” ha dichiarato la referente di progetto, presidente di Goodwill, Lucia Moretti, “Abbiamo visto i ragazzi crescere sotto molteplici aspetti e siamo fiduciosi che questa esperienza resterà nel loro cuore come un ricordo indimenticabile.”