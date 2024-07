Cosenza: domani in consiglio comunale l’approvazione del regolamento TARI, la discussione su Corso Vittorio Emanuele e altri due punti integrati successivamente

Torna a riunirsi domani, mercoledì 10 luglio, alle ore 16,30, il Consiglio comunale.

Convocata dal Presidente Giuseppe Mazzuca, la massima assemblea cittadina si riunirà nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi con all’ordine del giorno l’approvazione del regolamento TARI, la discussione sulla riapertura di Corso Vittorio Emanuele, sollecitata dalla minoranza, l’approvazione della proposta per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di “Cittadino al centro”, sistema integrato di Smart Government e dei connessi servizi di gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie, e, infine l’approvazione dell’avviso pubblico per la concessione in locazione di un complesso immobiliare da destinare a servizi di rilevanza collettiva, in Borgo S. Ippolito. Gli ultimi due punti sono stati integrati oggi nell’ordine del giorno.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per giovedì 11 luglio alle ore 17,30.