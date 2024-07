Battaglia: “Cresce il consenso per la Lega in provincia di Cosenza”

Cresce il consenso per la Lega Salvini in provincia di Cosenza dove, in occasione delle elezioni Europee, il partito è passato dal 5,8 % al 8% rispetto alle ultime politiche del 2022.

A rimarcare il dato è il Segretario provinciale Leo Battaglia che sottolinea come sia evidente il rafforzamento della Lega Salvini nelle realtà locali della provincia di Cosenza, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto sul territorio che ha visto eleggere 7 nuovi consiglieri comunali.

” La nostra crescita elettorale – sottolinea Battaglia- dimostra come siamo sulla strada giusta, anche se ci sono nuove sfide da affrontare. La lega, pertanto, è determinata a proseguire su questa traiettoria di crescita, collaborando anche attivamente con i nostri alleati politici, perché solo attraverso un lavoro sinergico e una comunicazione aperta- chiosa Battaglia- possiamo garantire un futuro prospero per la nostra provincia così da mantenere la fiducia dei nostri elettori.

Mi complimento infine con i neo eletti consiglieri comunali , certo della loro competenza e determinazione nell’interesse delle loro comunità.