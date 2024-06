Cosenza, giovedì alla presenza del Sindaco Caruso verrà riaperto al transito il Corso Vittorio Emanuele

Giovedì 13 giugno, alle ore 10,00, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, sarà riaperto al transito Corso Vittorio Emanuele, a conclusione dei lavori di messa in sicurezza del tratto di strada rimasto chiuso per molti anni e che rappresenta un’importante arteria stradale di collegamento con il centro storico. Gli interventi ultimati e finalizzati alla riapertura di Corso Vittorio Emanuele, rientravano tra quelli programmati dall’Amministrazione per la mitigazione del rischio frane nel centro storico e nelle frazioni.