Corigliano Rossano, ok del Consiglio comunale al bilancio di previsione

È stato approvato, in consiglio comunale, il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Il provvedimento è stato approvato dalla maggioranza con i voti favorevoli dei consiglieri d’opposizione Costantino Baffa, Francesco Madeo e Rosellina Madeo. Contrari i consiglieri Adele Olivo, Luigi Promenzio e Vincenzo Scarcello. Astenuto il consigliere Gennaro Scorza.

Il minimo ritardo sull’approvazione da parte della Giunta del Documento Contabile è da imputare principalmente all’attesa della pubblicazione degli importi dei trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’Interno che consentono il finanziamento di vari capitoli di spesa corrente e non vincolata, fatta eccezione per il Fondo di Solidarietà Comunale, pubblicato a fine 2023 e aggiornato e adeguato anch’esso di recente.

Il Bilancio chiude in equilibrio sia di parte corrente che di parte capitale e in particolare per la parte corrente entrate e uscite pareggiano per 91.734.126,43 euro comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato che finanzia gli impegni la cui esigibilità è stata differita in sede di riaccertamento ordinario dei residui agli esercizi successivi.

Durante la seduta consiliare si è proceduto preliminarmente all’approvazione dei seguenti atti propedeutici: Piano triennale Opere pubbliche 2024-2026, elenco annuale 2024 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 424 del 22.11.2023 e inserito nel DUP 2024-2026; deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31/05/2023, relativa all’approvazione delle tariffe perla componente TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2023 di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 29/02/2024, con la quale sono state confermate le tariffe dell’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 5 del regolamento vigente, già approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 25/05/2023; la Deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 29/02/2024 con la quale sono state confermate per l’anno 2024 le tariffe annuali già in vigore per l’anno precedente per il Canone Unico Patrimoniale; deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 29/02/2024, relativa alla conferma e approvazione delle tariffe per il servizio asilo nido comunale, anno 2024; il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2026, di cui all’art.58 del D.L. 25.06.2018 e n.112 convertito dalla legge n.133 del 06.08.2008, inserito nel DUP 2024-2026; il Piano Triennale 2023-2025 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Corigliano-Rossano, di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007, inserito nel DUP 2024-2026.

Per quanto concerne la programmazione e gli atti rilevanti ai fini della politica tributaria dell’ente e propedeutici alla redazione e approvazione del Bilancio Preventivo 2024 sono state confermate le tariffe e le aliquote di tutti i tributi (Addizionale Comunale, IMU, Imposta di soggiorno, CUP) e le tariffe dei servizi e delle entrate di natura patrimoniale (IDRICO, trasporti scolastici, mensa scolastica, etc) fatta eccezione per la TARI per la quale è stato predisposto il PEF 2024 con le relative tariffe.

«Mi spiace che ci sia stato tutta questa canea intorno al presunto ritardo e a certe comunicazione – ha dichiarato il vicesindaco Salimbeni durante le conclusioni della sua esposizione – che sono arrivate appena poco prima della presentazione del bilancio nella giunta comunale. La verità è che è stato fatto un lavoro ottimo dal nostro team di esperti di revisori di conti e di programmazione e che ci hanno permesso di avere un documento che prova che questo comune sta bene economicamente e finanziariamente, che non è strutturalmente debole, il che vuol dire sostenere l’ente Comune di Corigliano-Rossano come è sempre stato e sarà il nostro obiettivo».

«Siamo contenti dell’approvazione del bilancio – ha detto il primo cittadino Flavio Stasi – stiamo andando avanti nel ripianare i debiti che provenivano dal passato ed il giudizio complessivo è sicuramente positivo. Ci riteniamo soddisfatti dei risultati e del lavoro fatto, che è indice di trasparenza, anche questo è il segno di quella città normale che è il nostro obiettivo per il presente e per migliorare il futuro».